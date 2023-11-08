NYT: Украина привлекает в армию больше женщин, что говорит об огромных потерях

Украина стремится привлечь больше женщин в свои вооруженные силы, что свидетельствует о значительных потерях в Вооруженных силах Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Times.
"В связи с важностью дополнительного военного контингента, предпринимаются усилия по увеличению числа украинских женщин, желающих служить в армии", — сообщает издание.
Согласно мнению газеты, взаимодействие украинской армии с женщинами, хотя это и считается "шагом к равенству", также указывает на серьезные потери, понесенные украинскими вооруженными силами. New York Times отмечает, что одним из первых признаков возможного вовлечения женщин в армию стал принятый 1 октября закон, требующий, чтобы женщины-медики были включены в списки призывников.
Также сообщается, что с целью обеспечения женщин, вступивших на службу в ВСУ, украинская армия начала выдавать женское нижнее белье с ноября.
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