Зеленский рассказал о планах ВСУ на 2023-2024 года

0:43 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины намерены продолжить наступление в 2023 и 2024 годах, несмотря на трудности, с которыми они сталкиваются в текущем контрнаступлении. Его слова приводит Reuters.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Украинский лидер подчеркнул, что у них есть четкий план, включая конкретные цели, города и направления для контрнаступления, но не раскрыл подробностей.

Зеленский также отметил, что Вооруженные силы Украины сталкиваются с определенными трудностями в проведении контрнаступления, связанными с недостатком вооружения, поставляемого западными союзниками.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.