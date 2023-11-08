Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины намерены продолжить наступление в 2023 и 2024 годах, несмотря на трудности, с которыми они сталкиваются в текущем контрнаступлении. Его слова приводит Reuters.
Украинский лидер подчеркнул, что у них есть четкий план, включая конкретные цели, города и направления для контрнаступления, но не раскрыл подробностей.
Зеленский также отметил, что Вооруженные силы Украины сталкиваются с определенными трудностями в проведении контрнаступления, связанными с недостатком вооружения, поставляемого западными союзниками.
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