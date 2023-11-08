В Египте семейная пара умерла из-за химикатов в отеле

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Пара туристов скончалась после ночи в отеле в Египте. По предварительной информации, супруги отравились химическими веществами, которые были использованы для борьбы с клопами в соседнем номере, сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: Openverse by Romazur is licensed under CC BY-SA 3.0

Эта трагедия случилась в 2018 году, но лишь сейчас стали известны подробности смерти. Британцы Джон и Сьюзен Купер приехали в отель Steigenberger Aqua Magic в Хургаде. Вместе с ними отдыхали их дочь и трое внуков. В одной из комнат спала одна из внучек. В первую ночь девочке стало плохо, и её дедушка отнёс её к матери.

Утром пожилые Куперы не явились на завтрак, что вызвало беспокойство их дочери. Она пошла проверить их комнату и обнаружила, что оба они находятся в крайне плохом состоянии: женщина стонала на кровати, а мужчина задыхался. Джон скончался в отеле, а его жену госпитализировали, но она ушла из жизни через несколько часов.

Сначала сообщили, что причиной смерти туристов была острая кишечная инфекция. Однако родственников смутили два факта: странный тяжёлый запах влаги в номере в тот день и свидетельства тех, кто утверждал, что видел троих мужчин в униформе, несущих канистры с химикатами.

Позже выяснилось, что соседи пожилой пары жаловались на множество клопов в своей кровати. Им предоставили другой номер, а этот был обработан с использованием пестицида "Лямбда".

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