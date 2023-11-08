Марков об отказе главы МИД Турции обниматься с Блинкеным: "Турция гордится. Все смеются"

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Политолог Сергей Марков прокомментировал нежелание турецкого министра раскрыть объятия госсекретарю США Энтони Блинкену.

Фото: "United States Deputy Secretary of State, Antony Blinken in Abuja, Nigeria" by U.S. Embassy Nigeria is marked with Public Domain Mark 1.0.

Марков заявил, что отказ главы МИД Турции обниматься с Блинкеным стал одной из обсуждаемых тем в "политической тусовке".

Политический эксперт обратил внимание на то, что Блинкен не сразу вышел к представителю Турции из машины, так как был занят телефонным разговором.

"Политики тоже люди… Турция гордится. Все смеются", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Ранее Энтони Бинкен заявил, что страны G7 пытаются помочь Украине отвоевать территории.