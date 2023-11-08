У мегапроекта завода СПГ в США закончились деньги

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Компания Tellurian, начавшая строительство одного из крупнейших заводов по сжижению газа в США, объявила о нехватке средств для продолжения проекта. Инвесторы потеряли интерес из-за снижения цен на газ, даже до текущего уровня, сообщает EADaily.

Фото: Openverse by Sam Howzit is licensed under CC BY 2.0

Американская компания Tellurian строит завод СПГ Driftwood LNG мощностью 27,6 миллионов тонн, стоимостью $14,5 миллиарда и отправила обновление данных о третьем квартале регулятору. В информации компании говорится, что у них осталось всего $83 миллиона на балансе, а затраты на кредитование в следующем году составят $406 миллионов.

Пока Tellurian не приняла окончательного инвестиционного решения по проекту, но уже полтора года назад объявила о начале строительства завода.

Изначально компания планировала привлечь акционеров, а в сентябре она объявила о намерении использовать кредиты через заключение долгосрочных контрактов на поставку СПГ.

По словам Marcellus Drilling News, Tellurian испытывает серьезные сомнения в возможности продолжения проекта по экспорту сжиженного природного газа из США, прежде всего из-за падения цен на природный газ за последний год. Это также связано с тем, что цены на природный газ на американском хабе Henry Hub сейчас составляют $111 за тысячу кубометров, в то время как в конце прошлого года они достигали $260. Цены на газ также упали в Европе.

США ввели санкции против проектов СПГ в России, включая "Арктик СПГ-2", и глава "Новатэка" Леонид Михельсон заявил, что США пытаются поддерживать высокие цены на рынке.

Текущие цены на газ на европейских биржах упали в три раза с конца прошлого года и составляют более $500 за тысячу кубометров, что все равно считается очень высокими ценами для потребителей. В докризисный период средняя стоимость топлива на немецких биржах NCG и Gaspool составляла $180.