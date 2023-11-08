Экс-морпех США Хо: Зеленский нарушил обещание о мирных переговорах с Путиным

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Украинский президент Владимир Зеленский перед избранием на высокий пост пообещал гражданам страны начать мирный диалог с РФ по поводу урегулирования конфликта на востоке, однако так и не сделал этого, напомнил экс-морпех США Мэтью Хо.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

По словам экс-военнослужащего, мирный план позволил Зеленскому получить 70% голосов в ходе предвыборной кампании. Бывший морской пехотинец добавил, что, согласно этому плану, президент Украины и российский лидер Владимир Путин должны были провести переговоры.

"Он собирался положить конец конфликту на востоке Украины, это было его предвыборным обещанием", — подчеркнул Хо в эфире Dialogue works.

Экс-морпех обратил внимание на то, что поддержка Киева со стороны западных государств снижается. Он допустил возможность физического устранения Зеленского западными спецслужбами.

Ранее Хо заявил, что Запад и националисты повлияли на решение украинского президента отказаться от мира с Россией.