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Великобритания ввела санкции против главы Росфинмониторинга Чиханчина

1:14
Мир

Великобритания расширила санкционный список в отношении России. Уточняется, что в него попали, в частности, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, а также ещё ряд компаний. В их число вошли «Красцветмет», Уральская горнодобывающая компания, золотодобывающие компании Nord Gold и Highland Gold Mining. Это следует из обновлённого перечня, опубликованного британским Министерством иностранных дел.

Великобритания ввела санкции против главы Росфинмониторинга Чиханчина
Фото: REX/Shutterstock

Помимо вышеперечисленных, в санкционный список попали Российская национальная перестраховочная компания, компании Fly Bridge, Paramount Energy & Commodities, Paloma Precious и ещё 20 физических лиц — таких, как бизнесмен Владислав Свиблов и Константин Струков. Вдобавок, рестрикции введены в отношении Российского союза промышленников и предпринимателей.

Теперь, в случае обнаружения в Соединённом Королевстве указанных выше лиц, все их активы будут заморожены, а въезд на территорию страны — запрещён.

Как пояснили во внешнеполитическом британском ведомстве, санкции в отношении 11 россиян Великобритания и США ввели за якобы причастность к кибератакам

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Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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