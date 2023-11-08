Великобритания ввела санкции против главы Росфинмониторинга Чиханчина

1:14 Your browser does not support the audio element. Мир

Великобритания расширила санкционный список в отношении России. Уточняется, что в него попали, в частности, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, а также ещё ряд компаний. В их число вошли «Красцветмет», Уральская горнодобывающая компания, золотодобывающие компании Nord Gold и Highland Gold Mining. Это следует из обновлённого перечня, опубликованного британским Министерством иностранных дел.

Фото: REX/Shutterstock

Помимо вышеперечисленных, в санкционный список попали Российская национальная перестраховочная компания, компании Fly Bridge, Paramount Energy & Commodities, Paloma Precious и ещё 20 физических лиц — таких, как бизнесмен Владислав Свиблов и Константин Струков. Вдобавок, рестрикции введены в отношении Российского союза промышленников и предпринимателей.

Теперь, в случае обнаружения в Соединённом Королевстве указанных выше лиц, все их активы будут заморожены, а въезд на территорию страны — запрещён.

Как пояснили во внешнеполитическом британском ведомстве, санкции в отношении 11 россиян Великобритания и США ввели за якобы причастность к кибератакам