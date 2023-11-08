Выяснилось, что ранее глава комитета украинской Рады попал в психбольницу: был полностью неадекватен

1:49 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Верховная Рада Украины вновь оказалась в центре скандала, и на этот раз главной фигурой стал народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Бабак, сообщает EADaily.

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

Источником нежелательной для партии власти Незалежной информации стала видеозапись, опубликованная бывшим депутатом украинского парламента Игорем Мосийчуком в его Telegram-канале.

На видео видно, что человек, похожий на Сергея Бабака, находится в состоянии неадекватности, издаёт неразборчивые звуки и находится в помещении вместе с медиками и полицейскими. Согласно объяснению, приложенному к видео, Бабак был задержан полицией на контрольном пункте в таком состоянии. Его поведение не оставило полицейским выбора, кроме как доставить его в ближайший психоневрологический диспансер.

В медицинском учреждении Бабака пришлось привязать к медицинским носилкам, как это показано на опубликованном видео. Согласно словам Мосийчука, видео было снято полицейской камерой, но инцидент произошёл ещё в декабре прошлого года.

Несмотря на скандал, маловероятно, что руководство партии "Слуга народа" и Офис президента Украины реагируют резко. Это связано с тем, что, как известно, и сам президент Зеленский попадал в скандалы, связанные с наркотиками.

Стоит отметить, что Сергей Бабак занимает пост главы комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций. Пока он воздерживается от комментариев по поводу опубликованного видео.

В украинских СМИ напоминают, что в одном из интервью, данном после упомянутого инцидента, Бабак выразил готовность стать министром образования и науки Украины.