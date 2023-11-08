Верховная Рада Украины вновь оказалась в центре скандала, и на этот раз главной фигурой стал народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Бабак, сообщает EADaily.
Источником нежелательной для партии власти Незалежной информации стала видеозапись, опубликованная бывшим депутатом украинского парламента Игорем Мосийчуком в его Telegram-канале.
На видео видно, что человек, похожий на Сергея Бабака, находится в состоянии неадекватности, издаёт неразборчивые звуки и находится в помещении вместе с медиками и полицейскими. Согласно объяснению, приложенному к видео, Бабак был задержан полицией на контрольном пункте в таком состоянии. Его поведение не оставило полицейским выбора, кроме как доставить его в ближайший психоневрологический диспансер.
В медицинском учреждении Бабака пришлось привязать к медицинским носилкам, как это показано на опубликованном видео. Согласно словам Мосийчука, видео было снято полицейской камерой, но инцидент произошёл ещё в декабре прошлого года.
Несмотря на скандал, маловероятно, что руководство партии "Слуга народа" и Офис президента Украины реагируют резко. Это связано с тем, что, как известно, и сам президент Зеленский попадал в скандалы, связанные с наркотиками.
Стоит отметить, что Сергей Бабак занимает пост главы комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций. Пока он воздерживается от комментариев по поводу опубликованного видео.
В украинских СМИ напоминают, что в одном из интервью, данном после упомянутого инцидента, Бабак выразил готовность стать министром образования и науки Украины.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Сотрудники СБУ и украинские военные вступили в конфликт в ресторане Винницы из-за музыки в русском стиле, сообщает Страна.ua.