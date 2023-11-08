Политолог: Китай старается не обострять отношения с геополитическими игроками

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Китай, как и весь мир, занял выжидательную позицию, наблюдая за конфликтом на Украине и Ближнем Востоке. Об этом заявил политолог, директор института международных отношений "Сотрудничество" Алексей Бычков, комментируя в интервью Pravda.Ru предстоящую встречу лидера КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена.

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По его словам, сейчас многие страны ждут, какой геополитический вектор будет задан на весь XXI век. Помимо этого, всем интересно, как разрешится конфликт Запада с Россией, который развернулся на территории Украины, добавил эксперт.

"Это в принципе определение восточной политики, когда государство старается сохранить все направления внешних контактов и не обострять отношения с теми или иными геополитическими игроками", — отметил Бычков, оценивая отношения КНР и США.

Как напомнил политолог, Китай в бизнес-проектах, финансовой сфере и области производства очень завязан на Соединённые Штаты Америки. Он уточнил, что это основной рынок, куда направляется китайская продукция. А многие производства, находящиеся в КНР, связаны с США, подчеркнул собеседник Pravda.Ru.

Бычков также назвал основные темы, которые Байден и Си Цзиньпин могут обсудить во время переговоров:

Тайваньский вопрос;

Финансовое взаимодействие и торговое партнёрство;

События на Ближнем Востоке и Украине.

Ранее стало известно, что встреча лидеров США и Китая запланирована на 15 ноября в Сан-Франциско.