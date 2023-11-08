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Политолог: Китай старается не обострять отношения с геополитическими игроками

1:39
Мир

Китай, как и весь мир, занял выжидательную позицию, наблюдая за конфликтом на Украине и Ближнем Востоке. Об этом заявил политолог, директор института международных отношений "Сотрудничество" Алексей Бычков, комментируя в интервью Pravda.Ru предстоящую встречу лидера КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена.

Политолог: Китай старается не обострять отношения с геополитическими игроками
Фото: openverse.org by theglobalpanorama is licensed under CC BY-SA 2.0.

По его словам, сейчас многие страны ждут, какой геополитический вектор будет задан на весь XXI век. Помимо этого, всем интересно, как разрешится конфликт Запада с Россией, который развернулся на территории Украины, добавил эксперт.

"Это в принципе определение восточной политики, когда государство старается сохранить все направления внешних контактов и не обострять отношения с теми или иными геополитическими игроками", — отметил Бычков, оценивая отношения КНР и США.

Как напомнил политолог, Китай в бизнес-проектах, финансовой сфере и области производства очень завязан на Соединённые Штаты Америки. Он уточнил, что это основной рынок, куда направляется китайская продукция. А многие производства, находящиеся в КНР, связаны с США, подчеркнул собеседник Pravda.Ru.

Бычков также назвал основные темы, которые Байден и Си Цзиньпин могут обсудить во время переговоров:

  • Тайваньский вопрос;
  • Финансовое взаимодействие и торговое партнёрство;
  • События на Ближнем Востоке и Украине.

Ранее стало известно, что встреча лидеров США и Китая запланирована на 15 ноября в Сан-Франциско.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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