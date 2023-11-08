Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Молодожёнов из Екатеринбурга отказались заселять в отель в первую брачную ночь
Кадыров пригрозил уволить чиновников, дети которых не говорят на чеченском языке
Риттер: Зеленскому послали сигнал о необходимости остановить наступление
Новое правительство Словакии заблокировало военную помощь Украине
В Англии арестовали группу мужчин за кражу золотого унитаза
В Подмосковье обезврежен мужчина, напавший на прохожих с холодным оружием
Эксперты назвали 3 требования ГИБДД, которые лучше не выполнять
Мигрант изнасиловал девушку после того, как она села к нему в автомобиль
Диетолог Джутова заявила: есть после 18:00 можно

Libération: во Франции предрекли Украине ещё одну страшную зиму

1:06
Мир

Украину ждёт очень тяжёлая зима, особенно с учётом колоссальных потерь украинской армии и отсутствием шансов на прорыв российской обороны.

Libération: во Франции предрекли Украине ещё одну страшную зиму
Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Потери ВСУ с начала спецоперации на Украине составили примерно 200 тысяч человек, пишет французское издание Libération.

"Готовясь к новой зиме, украинская армия постоянно вынуждена набирать бойцов: С 24 февраля 2022 года было убито или ранено не менее 200 000 человек", — говорится в материале.

По словам авторов материала, в Киеве рассчитывали, что наступление будет быстрым, однако украинская армия так и не смогла показать каки-то серьёзных прорывов. Плюс к этому в мировой повестке место Украины начинает занимать Израиль, что ещё больше осложняет положение киевских властей.

Настроения неопределённости и неуверенности в завтрашнем дне тяготят и бойцов ВСУ. Однако есть вероятность, что украинцам придётся пережить ещё одну страшную зиму, заключили авторы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Сотрудники СБУ и бойцы ВСУ подрались из-за песни Михаила Круга

Сотрудники СБУ и украинские военные вступили в конфликт в ресторане Винницы из-за музыки в русском стиле, сообщает Страна.ua.

Сотрудники СБУ и бойцы ВСУ подрались из-за песни Михаила Круга
РФ уже победила в СВО. Почему не подписана киевская капитуляция
Россия уже победила в СВО - но будет жечь и "доедать" Украину по частям
Заслуженный артист Садальский прокомментировал ситуацию вокруг Аллы Пугачёвой
Выяснилось, что помощник Залужного погиб из-за своего сына
В Вашингтоне прошла многотысячная манифестация в поддержку Палестины Рустем Сафронов ВСУ не справляются с широким наступлением России от Артёмовска до Марьинки Любовь Степушова Уральские казаки путешествовали по всей Евразии Сергей Лебедев
Врачи провели опрос и выяснили, какой член предпочитают женщины
Автомобили Lada: названа реальная стоимость отечественных машин
На Украине рассказали о состоянии детей помощника Залужного
На Украине рассказали о состоянии детей помощника Залужного
Последние материалы
Эксперт: "Чтобы легко просыпаться по утрам, не ешьте на ночь продукты с сахаром"
Молодожёнов из Екатеринбурга отказались заселять в отель в первую брачную ночь
Кадыров пригрозил уволить чиновников, дети которых не говорят на чеченском языке
Риттер: Зеленскому послали сигнал о необходимости остановить наступление
Libération: во Франции предрекли Украине ещё одну страшную зиму
В Вашингтоне прошла многотысячная манифестация в поддержку Палестины
Новое правительство Словакии заблокировало военную помощь Украине
В Англии арестовали группу мужчин за кражу золотого унитаза
Забрать деньги американцев: как Россия может ответить Западу на конфискацию активов
В Подмосковье обезврежен мужчина, напавший на прохожих с холодным оружием
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников