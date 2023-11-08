Libération: во Франции предрекли Украине ещё одну страшную зиму

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Украину ждёт очень тяжёлая зима, особенно с учётом колоссальных потерь украинской армии и отсутствием шансов на прорыв российской обороны.

Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Потери ВСУ с начала спецоперации на Украине составили примерно 200 тысяч человек, пишет французское издание Libération.

"Готовясь к новой зиме, украинская армия постоянно вынуждена набирать бойцов: С 24 февраля 2022 года было убито или ранено не менее 200 000 человек", — говорится в материале.

По словам авторов материала, в Киеве рассчитывали, что наступление будет быстрым, однако украинская армия так и не смогла показать каки-то серьёзных прорывов. Плюс к этому в мировой повестке место Украины начинает занимать Израиль, что ещё больше осложняет положение киевских властей.

Настроения неопределённости и неуверенности в завтрашнем дне тяготят и бойцов ВСУ. Однако есть вероятность, что украинцам придётся пережить ещё одну страшную зиму, заключили авторы.