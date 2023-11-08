Украину ждёт очень тяжёлая зима, особенно с учётом колоссальных потерь украинской армии и отсутствием шансов на прорыв российской обороны.
Потери ВСУ с начала спецоперации на Украине составили примерно 200 тысяч человек, пишет французское издание Libération.
"Готовясь к новой зиме, украинская армия постоянно вынуждена набирать бойцов: С 24 февраля 2022 года было убито или ранено не менее 200 000 человек", — говорится в материале.
По словам авторов материала, в Киеве рассчитывали, что наступление будет быстрым, однако украинская армия так и не смогла показать каки-то серьёзных прорывов. Плюс к этому в мировой повестке место Украины начинает занимать Израиль, что ещё больше осложняет положение киевских властей.
Настроения неопределённости и неуверенности в завтрашнем дне тяготят и бойцов ВСУ. Однако есть вероятность, что украинцам придётся пережить ещё одну страшную зиму, заключили авторы.
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