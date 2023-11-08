Представители палестинского движения ХАМАС заявили, что не препятствуют выезду из сектора Газа всех, у кого есть иностранные гражданства. При этом составлением списков на выезд в Египет занимаются Израиль и США.
Как сообщил глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим, именно поэтому россиян не оказалось в списках на эвакуацию.
«Формируют списки на выезд из сектора Газа среди тех, у кого есть другое гражданство, — это израильтяне и американцы, потом эти списки отсылают египтянам, а те пересылают в министерство внутренних дел, чтобы опубликовать на официальном сайте», — рассказал он РИА Новости.
Таким образом, подчеркивает Наим, какую-либо роль в данном процессе представители отдела внешних связей ХАМАС играть не могут, так как не обладают полномочиями в формировании списков.
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