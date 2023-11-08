Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что государства-члены Группы семи (G7) намерены помочь Украине отвоевать территории, а также укрепить армию. По мнению американского политика, в следующем году Киеву нужно начать экономическое восстановление.
Кроме того, Блинкен уверен, что в 2024 году Киеву следует ускорить процесс реформирования для последующего вступления страны в Евросоюз, а также привлечения инвестиций.
"Мы должны поддержать Украину в следующем. Во-первых, помочь отвоевать территории. Во-вторых, модернизировать вооруженные силы для сдерживания в будущем", — отметил Блинкен в ходе пресс-конференции во время его визита в Японию.
При этом госсекретарь добавил, что "может рассчитывать" на поддержку стран-участниц G7. По его словам, о готовности приложить усилия к укреплению Вооруженных формирований Украины заявили 28 стран.
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