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Блинкен: G7 намерена помочь Украине отвоевать территории

1:02
Мир

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что государства-члены Группы семи (G7) намерены помочь Украине отвоевать территории, а также укрепить армию. По мнению американского политика, в следующем году Киеву нужно начать экономическое восстановление.

Блинкен: G7 намерена помочь Украине отвоевать территории
Фото: "United States Deputy Secretary of State, Antony Blinken in Abuja, Nigeria" by U.S. Embassy Nigeria is marked with Public Domain Mark 1.0.

Кроме того, Блинкен уверен, что в 2024 году Киеву следует ускорить процесс реформирования для последующего вступления страны в Евросоюз, а также привлечения инвестиций.

"Мы должны поддержать Украину в следующем. Во-первых, помочь отвоевать территории. Во-вторых, модернизировать вооруженные силы для сдерживания в будущем", — отметил Блинкен в ходе пресс-конференции во время его визита в Японию.

При этом госсекретарь добавил, что "может рассчитывать" на поддержку стран-участниц G7. По его словам, о готовности приложить усилия к укреплению Вооруженных формирований Украины заявили 28 стран.

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Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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