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В Киеве опровергли раскол между Зеленским и Залужным

1:03
Мир » Бывший СССР » Украина

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг раскол между главой страны Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

В Киеве опровергли раскол между Зеленским и Залужным
Фото: Пресс-служба президента Украины

Вопрос на эту тему прозвучал в интервью Ермака украинскому телеканалу "1+1", отрывки из которого выложила в соцсетях телеведущая Наталия Мосейчук. Чиновник заверил, что все ветви руководства страны едины в своей вере в успех украинской армии.

"Я не вижу каких-то признаков того, что в военно-политическом руководстве сегодня есть какие-то другие позиции", — заявил Ермак.

Ранее он обвинил Россию в попытках рассорить украинскую власть.

"Тактика раскола — это то, что делает РФ сейчас", — написал глава ОП в телеграме.

Сообщения СМИ о существенных разногласиях между Зеленским и Залужным появились после интервью главкома The Economist — глава киевского режима выразил несогласие с его высказываниями.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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