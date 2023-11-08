В Киеве опровергли раскол между Зеленским и Залужным

1:03 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг раскол между главой страны Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Фото: Пресс-служба президента Украины

Вопрос на эту тему прозвучал в интервью Ермака украинскому телеканалу "1+1", отрывки из которого выложила в соцсетях телеведущая Наталия Мосейчук. Чиновник заверил, что все ветви руководства страны едины в своей вере в успех украинской армии.

"Я не вижу каких-то признаков того, что в военно-политическом руководстве сегодня есть какие-то другие позиции", — заявил Ермак.

Ранее он обвинил Россию в попытках рассорить украинскую власть.

"Тактика раскола — это то, что делает РФ сейчас", — написал глава ОП в телеграме.

Сообщения СМИ о существенных разногласиях между Зеленским и Залужным появились после интервью главкома The Economist — глава киевского режима выразил несогласие с его высказываниями.