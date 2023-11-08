WP: Разногласия на Украине стали серьёзной проблемой для Зеленского

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Разногласия на Украине на всех уровнях достигли такого масштаба, что превратились в серьёзную проблему для киевской власти и лично Владимира Зеленского, пишет The Washington Post в среду.

Фото: CreativeCommons by President Of Ukraine is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Распри между политическим и военным руководством Украины, ещё недавно бывшей для всего мира образцом национального единения, "неловко выплеснулись наружу", говорится в статье.

В качестве примера газета приводит нашумевшее интервью главкома ВСУ Валерия Залужного журналу The Economist, в котором он констатировал, что конфликт зашёл в тупик, и "глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет".

Шокирующее признание украинского полководца нашло широкий отклик в обществе, уставшем за 20 месяцев конфликта. Но причина не только в разочаровании украинцев отсутствием хороших новостей с фронта.

"Залужный, кадровый военный офицер, пользуется огромной популярностью в стране, и многие считают его потенциальной угрозой для Зеленского, если он когда-нибудь займётся политикой", — объясняет WP.

Впрочем, эту угрозу Зеленский обезвредил, попросту отменив выборы. Но отреагировать на высказывания генерала всё же был вынужден. "Все устали, и мнения разные", — аккуратно высказался он на пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Соберитесь с силами и не успокаивайтесь; не тоните в распрях или других проблемах", — призвал Зеленский в своём очередном обращении.

Несмотря на преисполненные благими намерениями призывы Зеленского, скрывать разногласия ему всё сложнее, особенно с учётом пессимистичных ожиданий украинцев от надвигающейся суровой зимы, заключает издание.