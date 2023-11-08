Вице-премьер Бельгии призвала ввести санкции в отношении Израиля

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В Бельгии призвали ввести санкции против Израиля. По мнению заместителя премьер-министра королевства Петры Де Суттер, это необходимо из-за ситуации, сложившейся в районе Газа.

Фото: Википедия

При этом вице-премьер также предлагает начать расследование бомбардировок больниц и лагерей беженцев в палестинском анклаве. Кроме того, она считает, что необходимо запретить израильским поселенцам, политикам и военнослужащим, которые повинны в военных преступлениях, въезжать на территорию страны.

Как пишет издание De Standaard, Де Суттер обратила особое внимание, что в Бельгии больше не могут "спокойно смотреть на то, как каждый день в Газе убивают детей".

Таким образом, вице-премьер королевства требует немедленно приостановить соглашение об ассоциации Евросоюза с Израилем и ввести запрет на импорт продукции с оккупированных палестинских территорий.