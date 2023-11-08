В Совфеде предупредили США о последствиях передачи Киеву российских активов

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Передача Украине российских активов подорвёт доверие к США, предупредил сенатор Александр Шендерюк-Жидков.

Фото: Openverse by Sam Howzit is licensed under CC BY 2.0

Проблема в том, что такое "узаконенное воровство" прямо противоречит одной из основополагающих ценностей западного мира — праву собственности. Именно поэтому дебаты по этому вопросу продолжаются так долго — всё это время заокеанские юристы пытаются найти некие "псевдоформы", которые позволили бы забрать российские деньги, не нарушая закон.

Впрочем, рассчитывать на верховенство права в придерживающихся двойных стандартов США не приходится. Комитет по иностранным делам палаты представителей американского конгресса уже поддержал законопроект, хоть и с неприятными для Киева оговорками.

"В России мы давно понимали, что это может произойти, принятие данного акта окончательно развеет иллюзии о верховенстве закона в западном мире", — прокомментировал Шендерюк-Жидков.

Напомним, после начала СВО ЕС заморозил порядка 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. Их предполагается отдать Украине — по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Запад изыскивает убедительные юридические основания для конфискации.