Politico: власти Израиля назвали освобождение заложников условием переговоров с ХАМАС

1:03 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Ближний Восток

Израильские власти не отказываются от возможности начать переговоры с членами палестинского движения ХАМАС, но для начала дипломатии Тель-Авив требует выполнения ряда своих условий, передаёт издание Politico.

По информации американской прессы, высшее военно-политическое руководство Израиля допускает возможность начала переговоров с палестинским анклавом, но одним из ключевых условий дипломатии будет освобождение большого количества заложников, которых ХАМАС держит в своих застенках.

Ранее ряд западных СМИ также сообщали, что Белый дом в содействии со своими израильскими и катарскими союзниками работают над планом, по которому из плена ХАМАС могут быть выпущены около двух десятков пленных.

Со стороны ХАМАС ранее были заявления, что из сектора Газа готовилась передача Израилю 12 заложников, однако операция по освобождению лиц сорвалась из-за деструктивных действий со стороны ЦАХАЛ и массированных бомбардировок анклава.