Риск использования ядерных вооружений возрастает из-за деструктивного поведения Вашингтона, следует из заявления секретаря Совбеза России Николая Патрушева.
Он также напомнил о химическом и биологическом видах оружия, которые могут быть применены в случае ухудшения международной обстановки. По его словам, США обостряют старые кризисы и провоцируют возникновение новых конфликтов, препятствуя их разрешению с помощью дипломатических норм.
На мировой арене появляются различные угрозы и вызовы из-за шагов Вашингтона, уточнил секретарь Совбеза. Речь идёт о терроризме, наркотрафике, транснациональной организованной преступности.
"Повышается риск применения ядерного, химического и биологического оружия", — отметил Патрушев на встрече секретарей СБ государств СНГ.
Помимо этого, он предупредил об ускоренной милитаризации космического пространства.
Ранее кандидат в главы США Вивек Рамасвами сообщил, что Москва превосходит Вашингтон по ядерным вооружениям и гиперзвуковым технологиям.
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