Газета Junge Welt: перспектива вступления в ЕС стала бы утешением для Украины

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Перспектива возможного присоединения Украины к Евросоюзу могла бы стать утешением для киевского режима, которому, судя по всему, предстоит смириться с территориальными потерями.

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Как пишет немецкая газета Junge Welt, Соединённые Штаты и Британия стали скептически относиться к сообщениям о шансах ВСУ одержать победу в ходе конфликта с Россией. При этом на Западе активно обсуждают членство Украины в ЕС, сказано в материале.

"Для Киева перспектива присоединения стала бы утешением из-за возможных территориальных потерь", — подчёркивает издание.

Отмечается, что Вашингтон переложит задачи по восстановлению украинского государства после боевых действий на Европу. Это приведёт к ослаблению Европейского союза, считает автор материала.

Ранее в Национальном собрании Франции заявили о риске сокращения поддержки Украины из-за палестино-израильского конфликта.