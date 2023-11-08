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Во Франции заявили о риске сокращения поддержки Украины из-за Израиля

1:17
Мир

Украина рискует остаться без поддержки из-за конфликта в Израиле, опасается депутат Национального собрания Франции Алексис Джолли. Политик выступил с официальным заявлением по этому поводу.

Свои опасения парламентарий изложил в обращении к министру иностранных дел Франции Катрин Колонна.

"Ситуация в Израиле отвлекает внимание всего мира от конфликта на Украине", — говорится в письме.

По мнению Джолли, Россия воспользовалась эскалацией на Ближнем Востоке, чтобы усилить атаки на Украину. "Эти массированные атаки демонстрируют стремление России получить явное преимущество или даже окончательно выиграть войну, воспользовавшись отвлечением внимания Запада от ситуации в Израиле", — возмущён народный избранник.

Он потребовал от французского правительства в лице мадам Колонна отчитаться о дальнейших намерениях в отношении Украины: "Смогут ли Франция и западные страны в целом продолжать оказывать существенную материальную, финансовую и политическую поддержку Украине, как это было в течение последних 18 месяцев?"

В Киеве всерьёз опасаются остаться без западной помощи из-за ближневосточного конфликта, хотя США обещали не оставлять Украину.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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