Франция выделит ещё €200 млн в фонд поддержки Киева, сообщил министр Вооружённых сил страны Себастьен Лекорню.
Как уточнил министр, Париж выделяет деньги, чтобы Киев мог и продолжить закупать у Франции её вооружения.
"Вы проголосовали в комитете за поправку, позволяющую выделить ещё €200 млн для фонда поддержки Украины", — обратился Лекорню к парламенту, который одобрил транш для украинских властей.
Почему бы просто не передать Украине французское оружие напрямую, министр умолчал.
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