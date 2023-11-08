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Франция выделит еще €200 млн в фонд поддержки Киева для закупки оружия

0:36
Мир

Франция выделит ещё €200 млн в фонд поддержки Киева, сообщил министр Вооружённых сил страны Себастьен Лекорню.

Франция выделит еще €200 млн в фонд поддержки Киева для закупки оружия
Фото: antimaidan.ru

Как уточнил министр, Париж выделяет деньги, чтобы Киев мог и продолжить закупать у Франции её вооружения.

"Вы проголосовали в комитете за поправку, позволяющую выделить ещё €200 млн для фонда поддержки Украины", — обратился Лекорню к парламенту, который одобрил транш для украинских властей.

Почему бы просто не передать Украине французское оружие напрямую, министр умолчал.

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Как Украина развела Евросоюз на деньги? Что рассорило заклятых друзей — Варшаву и Киев. Панорама
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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