Франция выделит еще €200 млн в фонд поддержки Киева для закупки оружия

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Франция выделит ещё €200 млн в фонд поддержки Киева, сообщил министр Вооружённых сил страны Себастьен Лекорню.

Фото: antimaidan.ru

Как уточнил министр, Париж выделяет деньги, чтобы Киев мог и продолжить закупать у Франции её вооружения.

"Вы проголосовали в комитете за поправку, позволяющую выделить ещё €200 млн для фонда поддержки Украины", — обратился Лекорню к парламенту, который одобрил транш для украинских властей.

Почему бы просто не передать Украине французское оружие напрямую, министр умолчал.

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