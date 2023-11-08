Во вторник, 7 ноября, украинская сторона нанесла мощный удар по Донецку, который привёл к жертвам среди мирного населения. В связи с этим Москва запросила проведение срочного заседания Совбеза ООН в открытом формате.
По словам заместителя постоянного председателя РФ при ООН Дмитрия Полянского, заседание должно состояться в среду, 8 ноября.
Как пояснил дипломат в своём Telegram-канале, встреча, скорее всего, будет назначена на 23:00 по московскому времени.
Ранее стало известно, что из-за воздушной атаки ВСУ на Донецк погибли свыше 20 человек. Информация о жертвах и пострадавших продолжает поступать. Руководитель ДНР Денис Пушилин назвал обстрел Донецка, зафиксированный 7 ноября, одним из самых мощных.
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