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Госсекретарь США Блинкен: Вашингтон будет помогать ВСУ, пока РФ не выведет войска

1:05
Мир

Государственный секретарь США Энтони Блинкен пообещал оказывать помощь Украине до тех пор, пока власти РФ не примут решение о выводе войск с территории этой страны.

Госсекретарь США Блинкен: Вашингтон будет помогать ВСУ, пока РФ не выведет войска
Фото: openverse.org by U.S. Embassy Nigeria is marked with Public Domain Mark 1.0.

По его словам, если Москва не согласится на такой шаг, то Вашингтон будет следовать "чёткому плану", который состоит в "защите" украинских регионов.

"Россия может закончить конфликт в любой момент выводом своих войск", — подчеркнул Блинкен в социальной сети X (бывшая Twitter*).

Ранее руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак призвал Запад "не позволять себе усталость". Он также добавил, что оружие ВСУ не могло попасть в руки боевиков, участвующих в палестино-израильском конфликте. Помимо этого, Ермак попытался опровергнуть сведения о высоком уровне коррупции на Украине.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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