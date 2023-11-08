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Представитель МИД РФ Стерник: США стремятся расширить своё влияние в Казахстане

1:22
Мир

Американские власти стремятся к расширению своего влияния на территории Казахстана. В этой стране с 2006 года существуют программы подготовки миротворцев и военного персонала по стандартам Североатлантического альянса.

Представитель МИД РФ Стерник: США стремятся расширить своё влияние в Казахстане
Фото: openverse.org by Ninara is licensed under CC BY 2.0.

По словам директора третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александра Стерника, говорить о "центре НАТО" в Казахстане неверно. При этом он добавил, что попытки США расширить собственное влияние всё равно прослеживаются.

"Очевидно, что американская сторона подобными акциями пытается "разрекламировать" себя в интересах расширения влияния в Казахстане на программы подготовки миротворцев, а, следовательно, и военного персонала в целом", — подчеркнул дипломат в разговоре с РИА Новости.

Как пояснил Стерник, американские военные специалисты и инфраструктура Пентагона не базируются в Казахстане. Такие шаги запрещаются в рамках обязательств ОДКБ, уточнил представитель МИД РФ.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Турция, являющаяся страной НАТО, подписали документ о сотрудничестве в военной сфере. Несмотря на это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков счёл Казахстан "естественным историческим партнёром" и союзником РФ.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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