Представитель МИД РФ Стерник: США стремятся расширить своё влияние в Казахстане

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Американские власти стремятся к расширению своего влияния на территории Казахстана. В этой стране с 2006 года существуют программы подготовки миротворцев и военного персонала по стандартам Североатлантического альянса.

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По словам директора третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александра Стерника, говорить о "центре НАТО" в Казахстане неверно. При этом он добавил, что попытки США расширить собственное влияние всё равно прослеживаются.

"Очевидно, что американская сторона подобными акциями пытается "разрекламировать" себя в интересах расширения влияния в Казахстане на программы подготовки миротворцев, а, следовательно, и военного персонала в целом", — подчеркнул дипломат в разговоре с РИА Новости.

Как пояснил Стерник, американские военные специалисты и инфраструктура Пентагона не базируются в Казахстане. Такие шаги запрещаются в рамках обязательств ОДКБ, уточнил представитель МИД РФ.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Турция, являющаяся страной НАТО, подписали документ о сотрудничестве в военной сфере. Несмотря на это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков счёл Казахстан "естественным историческим партнёром" и союзником РФ.