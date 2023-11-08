Французский политик Филиппо: фон дер Ляйен "хочет смерти" Парижа

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Париж должен немедленно выйти из состава Евросоюза, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. По его мнению, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "хочет смерти" Франции, продвигая Украину в члены ЕС.

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

Как подчеркнул Филиппо, на днях Еврокомиссия намерена опубликовать отчёт об официальном начале переговоров по вступлению Киева в Евросоюз.

"После этого (решения фон дер Ляйен. — Прим. ред.) трудно сказать, что цель ЕС, подчиняющегося США, не в том, чтобы добиться нашей смерти!" — заявил Филиппо на своей странице в Сети Х*.

По мнению политика, Париж должен немедленно принять решение о выходе из Евросоюза, пока "не стало поздно".

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