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Французский политик Филиппо: фон дер Ляйен "хочет смерти" Парижа

0:59
Мир

Париж должен немедленно выйти из состава Евросоюза, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. По его мнению, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "хочет смерти" Франции, продвигая Украину в члены ЕС.

Французский политик Филиппо: фон дер Ляйен "хочет смерти" Парижа
Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

Как подчеркнул Филиппо, на днях Еврокомиссия намерена опубликовать отчёт об официальном начале переговоров по вступлению Киева в Евросоюз.

"После этого (решения фон дер Ляйен. — Прим. ред.) трудно сказать, что цель ЕС, подчиняющегося США, не в том, чтобы добиться нашей смерти!" — заявил Филиппо на своей странице в Сети Х*.

По мнению политика, Париж должен немедленно принять решение о выходе из Евросоюза, пока "не стало поздно".

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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