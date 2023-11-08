Экс-советник Пентагона Квятковски: в 2024 году Зеленского на Украине уже не будет — марионеточнику надоело

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Вашингтону "надоело шоу" с президентом Украины Владимиром Зеленским. В 2024 году действующего лидера Незалежной уже не будет в стране, либо он "засядет" в бункере, заявила бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

По её словам, "марионеточник" устал от Зеленского.

"Марионеточнику надоело, игра окончена, шоу конец, — заявила Квятковски в эфире Judging Freedom. — Я не думаю, что он будет на Украине. А если он там, то засядет в бункере".

Как подчеркнула экс-советник Пентагона, кроме патовой ситуации на фронте, киевский режим переживает раскол внутри системы и военной структуры. Она напомнила про скандальное интервью с главкомом ВСУ Валерием Залужным, который признал, что украинская армия "в тупике".

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