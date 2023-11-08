Вашингтону "надоело шоу" с президентом Украины Владимиром Зеленским. В 2024 году действующего лидера Незалежной уже не будет в стране, либо он "засядет" в бункере, заявила бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски.
По её словам, "марионеточник" устал от Зеленского.
"Марионеточнику надоело, игра окончена, шоу конец, — заявила Квятковски в эфире Judging Freedom. — Я не думаю, что он будет на Украине. А если он там, то засядет в бункере".
Как подчеркнула экс-советник Пентагона, кроме патовой ситуации на фронте, киевский режим переживает раскол внутри системы и военной структуры. Она напомнила про скандальное интервью с главкомом ВСУ Валерием Залужным, который признал, что украинская армия "в тупике".
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