Your browser does not support the audio element.

Вашингтону "надоело шоу" с президентом Украины Владимиром Зеленским. В 2024 году действующего лидера Незалежной уже не будет в стране, либо он "засядет" в бункере, заявила бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain