Экс-советник Пентагона Макгрегор: Зеленский закончит так же, как и все, кто работал с США

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Украине сейчас придётся согласиться на худшие условия для урегулирования конфликта, заявил бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор. По его мнению, президент Украины поверил западу и закончит так же, как и все, кто работал с США.

Фото: edition.cnn.com

Президент России Владимир Путин исполнил обещание, и приостановил наступление ВС РФ при условии украинского нейтрального статуса. Но в переговоры вмешались США, и Зеленский "поверил" Вашингтону, заявил Макгрегор.

"Путин всегда был правдив. Когда он приостановил наступление своих войск в ответ на заявленную готовность украинской стороны принять нейтральный статус, он был вполне серьёзен", — заявил Макгрегор в эфире Judging Freedom.

Но в переговоры вмешались США, и Зеленский "поверил" Вашингтону, заявил Макгрегор. Теперь у украинского лидера не так много выходов. В то время как Вашингтон продолжает лгать киевскому режиму.

"Зеленский поверил. Он кончит так же, как со временем кончили все, кто с нами сотрудничал. Безработным, если не умрёт в процессе", — резюмировал экс-советник Пентагона.

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