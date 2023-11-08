США могут поменять размещение сил в Европе для "защиты" НАТО после выхода РФ из ДОВСЕ

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После выхода России из Договора об обычных вооружённых силах в Европе, и его приостановке странами ЕС, США допускают ротацию сил на территории, сообщил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Фото: Openverse by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

По его словам, подобный шаг полностью соответствует пятой статье о коллективной защите Североатлантического альянса.

"Мы сделаем то, что потребуется для исполнения обязательств в рамках статьи 5 перед союзниками по НАТО, это может потребовать изменения в размещении сил", — заявил Кирби на брифинге.

При этом он подчеркнул, что не готов пока точно прокомментировать ситуацию, тем более с "подиума".

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