После выхода России из Договора об обычных вооружённых силах в Европе, и его приостановке странами ЕС, США допускают ротацию сил на территории, сообщил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам, подобный шаг полностью соответствует пятой статье о коллективной защите Североатлантического альянса.
"Мы сделаем то, что потребуется для исполнения обязательств в рамках статьи 5 перед союзниками по НАТО, это может потребовать изменения в размещении сил", — заявил Кирби на брифинге.
При этом он подчеркнул, что не готов пока точно прокомментировать ситуацию, тем более с "подиума".
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