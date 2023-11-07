Американский актер Майкл Джей Фокс выразил готовность уйти из жизни, сообщает "Московский комсомолец".
Главный актёр франшизы "Назад в будущее" также подчеркнул, что опыт, полученный им на пути борьбы с болезнью Паркинсона, научил его преодолевать любые трудности.
"Мне 62 года. Конечно, если бы я скончался завтра, это было бы преждевременно, но это не было бы чем-то неслыханным. И поэтому нет, я этого не боюсь", — сказал Джей Фокс.
Актеру впервые поставили диагноз в 1991 году, когда ему было всего 29 лет. Он публично объявил о своем состоянии семь лет спустя.
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