МИД РФ: для эвакуации россиян из Газы всё готово, ожидается согласие Израиля

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В Министерстве иностранных дел РФ рассказали, что по состоянию на вторник, 7 ноября, для эвакуации из района Газы россиян всё готово. Однако согласие израильской стороны пока не получено.

Фото: Википедия

Как уточнил дипломатический источник ТАСС, российское посольство уже не раз ставило этот вопрос, получая заверения в том, что он будет решён положительно.

"К началу эвакуации россиян, соотечественников и граждан СНГ из Газы всё готово. К сожалению, нет согласия израильской стороны, которая согласовывает списки выезжающих через КПП "Рафах", — указал представитель российского дипведомства.

В заключение дипломатический источник обратил внимание, что в Москве надеются на то, что Израиль разблокирует эвакуационную ситуацию как можно скорее.