В Министерстве иностранных дел РФ рассказали, что по состоянию на вторник, 7 ноября, для эвакуации из района Газы россиян всё готово. Однако согласие израильской стороны пока не получено.
Как уточнил дипломатический источник ТАСС, российское посольство уже не раз ставило этот вопрос, получая заверения в том, что он будет решён положительно.
"К началу эвакуации россиян, соотечественников и граждан СНГ из Газы всё готово. К сожалению, нет согласия израильской стороны, которая согласовывает списки выезжающих через КПП "Рафах", — указал представитель российского дипведомства.
В заключение дипломатический источник обратил внимание, что в Москве надеются на то, что Израиль разблокирует эвакуационную ситуацию как можно скорее.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Садальский поделился своим мнением о том, почему последние действия Пугачевой вызвали неодобрение в сети.