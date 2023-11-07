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В Польше отменили концерты "Пошлой Молли" после критики польского языка солистом

0:44
Мир

В Польше были отменены концерты украинской группы "Пошлая Молли" после скандальных высказываний ее вокалиста Кирилла Бледного относительно польского и русского языков, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на организаторов концертов из Winiary Bookings.

В Польше отменили концерты "Пошлой Молли" после критики польского языка солистом
Фото: Wikipedia by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Планировавшиеся выступления в ноябре и декабре в Гданьске, Варшаве, Кракове, Познани и Вроцлаве были отменены.

Ранее Бледный выразил свое недовольство польским языком в социальных медиа и даже предложил полякам "присоединиться к Российской империи и говорить на русском языке".

Позже музыкант утверждал, что это была всего лишь шутка, на которую он надеялся, что ее поймут.

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ПОШЛАЯ МОЛЛИ о лживых рэперах, настоящем панк-роке и вложении денег в раскрутку + Конкурс
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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