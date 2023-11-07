В Польше были отменены концерты украинской группы "Пошлая Молли" после скандальных высказываний ее вокалиста Кирилла Бледного относительно польского и русского языков, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на организаторов концертов из Winiary Bookings.
Планировавшиеся выступления в ноябре и декабре в Гданьске, Варшаве, Кракове, Познани и Вроцлаве были отменены.
Ранее Бледный выразил свое недовольство польским языком в социальных медиа и даже предложил полякам "присоединиться к Российской империи и говорить на русском языке".
Позже музыкант утверждал, что это была всего лишь шутка, на которую он надеялся, что ее поймут.
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