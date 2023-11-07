Экс-аналитик ЦРУ Джонсон рассказал о возможном военном перевороте на Украине

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В США считают, что украинский лидер Владимир Зеленский может спровоцировать на Украине военный переворот. Как рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, всё дело в том, что президент Украины начал увольнять генералов, а также высокопоставленных военнослужащих. Такое поведение может спровоцировать недовольство со стороны ВСУ.

Фото: edition.cnn.com

При этом Джонсон уверен, что на Украине понимают, что больше не находятся в центре внимания Вашингтона. Однако сам Зеленский, отрицая тяжёлое положение украинской армии на передовой, лишь показывает, что он сильно оторван от реальности.

"Украина не наступает, а отступает. У нее нет живой силы — это самое главное", — добавил Джонсон.

По мнению экспертов, своим поведением Зеленский стремится развязать войну против своих военачальников. Так, прежде стало известно, что он отчитал главкома ВСУ Валерия Залужного, который на прошлой неделе заявил в интервью журналу The Economist, что украинские подразделения зашли в тупик, поэтому "прорыва, скорее всего, не будет".