В офисе президента Украины дали опровержение сообщения об отставке Залужного

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Советник офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко опроверг сообщение о грядущей отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, о которой ранее проинформировал депутат Верховной рады Владимир Арьев, сославшись на министра обороны Украины Рустема Умерова.

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Как пишет украинское издание "Страна.ua", советник офиса Зеленского сделал опровержение этого сообщения, отметив, что этот шаг является этапом "информационной войны", ведущейся "партией экс-президента Петра Порошенко "против собственного государства".

Ранее Арьев написал в своих соцсетях, что узнал из "надёжного источника" о том, что Залужный будет уволен по инициативе министра обороны страны.

Однако позже депутат удалил своё сообщение, уточнив, что "многие источники" информацию об отставке Залужного не подтверждают.