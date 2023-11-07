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В Раде сообщили о представлении на отставку Залужного

0:58
Мир » Бывший СССР » Украина

Министр обороны Украины Рустем Умеров внёс представление об освобождении от должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщил во вторник депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев.

В Раде сообщили о представлении на отставку Залужного
Фото: https://t.me/stranaua/106561

Парламентарий заверил, что получил эту информацию "из надёжного источника", однако выразил надежду, что увольнение всё же не состоится.

"Я не могу утверждать, что отставка состоится. Возможно, это лишь элемент давления и шантажа", — написал он в запрещённом в РФ Фейсбуке.

Положение Залужного серьёзно пошатнулось после его нашумевшего интервью британскому журналу The Economist, в котором он признал, что конфликт на Украине зашёл в тупик "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Кроме того, в последнее время СМИ заметили некое политическое соперничество между главкомом и Владимиром Зеленским.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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