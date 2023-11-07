Визит Владимира Зеленского в Израиль отложен на неопределённый срок, сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на дипломатический источник.
Ранее сообщалось, что президента Украины ждут на Земле обетованной 6 или 7 ноября. Утечка информации о дате визита так разозлила Киев, что поездка едва не сорвалась.
Теперь точная дата неизвестна, но Зеленского в Израиле всё ещё ждут. "Если президент Зеленский приедет в Израиль, его встретят с распростертыми объятиями", — заявил собеседник издания.
Глава Незалежной выступил с инициативой визита солидарности в Израиль после нападения ХАМАС. Он хотел туда приехать вместе с госсекретарём США Энтони Блинкеном, но получил отказ — мол, несвоевременно. Позже договорённости были всё же достигнуты.
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