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Визит Зеленского в Израиль отложен на неопределённый срок

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Мир

Визит Владимира Зеленского в Израиль отложен на неопределённый срок, сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на дипломатический источник.

Визит Зеленского в Израиль отложен на неопределённый срок
Фото: CreativeCommons by President Of Ukraine is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Ранее сообщалось, что президента Украины ждут на Земле обетованной 6 или 7 ноября. Утечка информации о дате визита так разозлила Киев, что поездка едва не сорвалась.

Теперь точная дата неизвестна, но Зеленского в Израиле всё ещё ждут. "Если президент Зеленский приедет в Израиль, его встретят с распростертыми объятиями", — заявил собеседник издания.

Глава Незалежной выступил с инициативой визита солидарности в Израиль после нападения ХАМАС. Он хотел туда приехать вместе с госсекретарём США Энтони Блинкеном, но получил отказ — мол, несвоевременно. Позже договорённости были всё же достигнуты.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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