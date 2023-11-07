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Финны беспрецедентно ожесточились: склонны к насилию и не верят в будущее

2:21
Мир

Двое из трех финнов испытывают беспокойство по поводу своего существования и безопасности, согласно данным Министерства внутренних дел Финляндии, которое провело исследование о восприятии гражданами своей безопасности и благополучия, сообщает EADaily.

Финны беспрецедентно ожесточились: склонны к насилию и не верят в будущее
Фото: Wikipedia by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

Каждый четвертый мужчина в возрасте до 30 лет североевропейской страны считает приемлемым использование насилия для достижения собственных целей. Эту информацию сообщает местная телерадиовещательная корпорация YLE сегодня, 7 ноября.

Этому явлению много причин, включая пандемию, конфликт в Украине, повышение процентных ставок, сокращение государственных расходов и рост стоимости жизни. Особенно молодые финны, которым не достигло тридцати лет, чувствуют горечь и беспокойство по поводу того, стоит ли жизнь того. Забота о средствах к существованию и финансовой безопасности выросла на 41 процентный пункт по сравнению с предыдущим годом.

Аналогичные результаты были получены и в других исследованиях. Например, Исследовательский институт E2 обнаружил, что рост стоимости жизни вызывает наибольшую тревогу среди жителей Финляндии.

73 процента граждан по-прежнему доверяют органам государственной власти, таким как полиция. Однако те, кто не верит в будущее, проявляют наибольшее недоверие к органам обеспечения безопасности.

Марья Кокконен, доцент кафедры психологии Университета Йювяскюля, напоминает, что молодые финны до 30 лет столкнулись с множеством сложных ситуаций за короткий период времени, и перспективы пока не ясны. Особенно тяжело это воздействует на молодых мужчин, многие из которых прошли службу в армии.

Она также отмечает, что склонность к насилию может быть результатом фрустрации и попыткой управления событиями. Молодые люди могут видеть это как способ выживания.

Марк Йокисипиль, профессор политических исследований Университета Турку, предупреждает, что рост агрессивности среди молодых людей и готовность прибегать к насилию могут сделать экстремистские движения в Финляндии еще привлекательнее для них.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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