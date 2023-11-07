NYT: слова Залужного о тупике ВСУ могут отрицательно повлиять на поддержку Киева

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Слова главкома ВСУ Валерия Залужного, заявившего о тупике для ВСУ в украинском конфликте, могут плохо сказаться на дальнейшей поддержке Киева Вашингтоном, поскольку убедить республиканцев выделять деньги Украине будет нелегко.

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Ранее Залужный признал, что ВСУ оказались в тупике на поле боя, и призвал не ждать от них "красивого и глубокого прорыва", а ведь, судя по учебникам НАТО, украинские войска должны уже были быть в Крыму.

"Но они (помощники президента США Джо Байдена) опасаются, что откровенность генерала Залужного затруднит убедить республиканцев проголосовать за непрекращающееся финансирование войны", — сообщила газета New York Times.

Авторы напомнили и о трудном положении США в связи с эскалацией в Израиле. В материале напоминается, что лидер США Джо Байден потратил десять дней на то, чтобы уговорить премьера Израиля Биньямина Нетаньяху организовывать гуманитарные паузы. Это говорит, что влияние Вашингтона на Израиль не столько велико, несмотря на то, что США являются для Тель-Авива основным "поставщиком оружия и развединформации".