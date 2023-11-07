Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Визит Зеленского в Израиль отложен на неопределённый срок
Финны беспрецедентно ожесточились: склонны к насилию и не верят в будущее
В финском парламенте одобрили идею об упрощении конфискации домов россиян
Жителю Воронежа почёсывание шеи за рулём стоило штрафа
Врачи рассказали, что упражнения для глаз не улучшат зрение
Многодетным пенсионерам предложили повысить выплаты
Нумеролог: Пугачёва возвращалась в Россию из-за заработка
Казахстан подписал совместный план военного сотрудничества со страной НАТО
Польский генерал оценил шансы Киева на захват Крыма

NYT: слова Залужного о тупике ВСУ могут отрицательно повлиять на поддержку Киева

1:15
Мир

Слова главкома ВСУ Валерия Залужного, заявившего о тупике для ВСУ в украинском конфликте, могут плохо сказаться на дальнейшей поддержке Киева Вашингтоном, поскольку убедить республиканцев выделять деньги Украине будет нелегко.

NYT: слова Залужного о тупике ВСУ могут отрицательно повлиять на поддержку Киева
Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Ранее Залужный признал, что ВСУ оказались в тупике на поле боя, и призвал не ждать от них "красивого и глубокого прорыва", а ведь, судя по учебникам НАТО, украинские войска должны уже были быть в Крыму.

"Но они (помощники президента США Джо Байдена) опасаются, что откровенность генерала Залужного затруднит убедить республиканцев проголосовать за непрекращающееся финансирование войны", — сообщила газета New York Times.

Авторы напомнили и о трудном положении США в связи с эскалацией в Израиле. В материале напоминается, что лидер США Джо Байден потратил десять дней на то, чтобы уговорить премьера Израиля Биньямина Нетаньяху организовывать гуманитарные паузы. Это говорит, что влияние Вашингтона на Израиль не столько велико, несмотря на то, что США являются для Тель-Авива основным "поставщиком оружия и развединформации".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Заслуженный артист Садальский прокомментировал ситуацию вокруг Аллы Пугачёвой

Садальский поделился своим мнением о том, почему последние действия Пугачевой вызвали неодобрение в сети.

Заслуженный артист Садальский прокомментировал ситуацию вокруг Аллы Пугачёвой
Певицу Аллу Пугачёву заметили у церкви в латышской Сигулде
Алла Пугачёва замечена в Латвии
Сегодня по России ударит мощнейшая магнитная буря
Названо пять изменений, которые произойдут с организмом после месяца без алкоголя
Уральские казаки путешествовали по всей Евразии Сергей Лебедев Украина вступила в предпоследний этап своего существования Любовь Степушова "Ну всё, приехали!": Украина получила F-16 для сбивания ВКС РФ Олег Володин
Ученые назвали размер члена, который удовлетворит всех
Учёные назвали три возраста, когда последствия алкоголя наиболее опасны
Выяснилось, что помощник Залужного погиб из-за своего сына
Выяснилось, что помощник Залужного погиб из-за своего сына
Последние материалы
Финны беспрецедентно ожесточились: склонны к насилию и не верят в будущее
В финском парламенте одобрили идею об упрощении конфискации домов россиян
Жителю Воронежа почёсывание шеи за рулём стоило штрафа
Топ-8 источников растительного белка
NYT: слова Залужного о тупике ВСУ могут отрицательно повлиять на поддержку Киева
Врачи рассказали, что упражнения для глаз не улучшат зрение
Многодетным пенсионерам предложили повысить выплаты
Нумеролог: Пугачёва возвращалась в Россию из-за заработка
Казахстан подписал совместный план военного сотрудничества со страной НАТО
Польский генерал оценил шансы Киева на захват Крыма
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников