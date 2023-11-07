Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Финны беспрецедентно ожесточились: склонны к насилию и не верят в будущее
В финском парламенте одобрили идею об упрощении конфискации домов россиян
Жителю Воронежа почёсывание шеи за рулём стоило штрафа
NYT: слова Залужного о тупике ВСУ могут отрицательно повлиять на поддержку Киева
Врачи рассказали, что упражнения для глаз не улучшат зрение
Многодетным пенсионерам предложили повысить выплаты
Нумеролог: Пугачёва возвращалась в Россию из-за заработка
Польский генерал оценил шансы Киева на захват Крыма
В Российской государственной библиотеке пройдут публичные чтения с Леонидом Якубовичем

Казахстан подписал совместный план военного сотрудничества со страной НАТО

0:56
Мир

Казахстан и Турция заключили соглашение о совместном сотрудничестве в военной сфере. Информацию об этом распространила официальная пресс-служба казахстанского военного ведомства, сообщает EADaily.

Казахстан подписал совместный план военного сотрудничества со страной НАТО
Фото: Openverse by Alkhimov Maxim is licensed under CC BY 3.0

Согласно информации, подпись на документе была поставлена в Анкаре в рамках встречи главы Министерства обороны Казахстана, Руслана Жаксылыкова, и министра национальной обороны Турции, Яшара Гюлера.

Пресс-служба также уточнила, что в ходе переговоров обсуждались вопросы, касающиеся текущего состояния и будущих перспектив взаимных отношений в различных областях, которые представляют общий интерес.

Руслан Жаксылыков провел встречи также с главнокомандующим жандармерией Министерства внутренних дел Турции, Арифом Четином, и руководителем управления оборонной промышленности Турции, Халуком Гергюном.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Заслуженный артист Садальский прокомментировал ситуацию вокруг Аллы Пугачёвой

Садальский поделился своим мнением о том, почему последние действия Пугачевой вызвали неодобрение в сети.

Заслуженный артист Садальский прокомментировал ситуацию вокруг Аллы Пугачёвой
Певицу Аллу Пугачёву заметили у церкви в латышской Сигулде
Алла Пугачёва замечена в Латвии
Сегодня по России ударит мощнейшая магнитная буря
Названо пять изменений, которые произойдут с организмом после месяца без алкоголя
Уральские казаки путешествовали по всей Евразии Сергей Лебедев Украина вступила в предпоследний этап своего существования Любовь Степушова "Ну всё, приехали!": Украина получила F-16 для сбивания ВКС РФ Олег Володин
Ученые назвали размер члена, который удовлетворит всех
Учёные назвали три возраста, когда последствия алкоголя наиболее опасны
Выяснилось, что помощник Залужного погиб из-за своего сына
Выяснилось, что помощник Залужного погиб из-за своего сына
Последние материалы
Госдума приняла в первом чтении проект о вычетах по НДФЛ на долгосрочные сбережения
Тонна макияжа и популярность в социальных сетях: семь мифов о том, как впечатлить парней
Арестович* призвал Зеленского не трогать Залужного: "Не делайте последнюю ошибку"
Телеведущая Виктория Боня впервые показала бойфренда, который младше ее на 13 лет
Певица Ханна продемонстрировала кардинальную смену образа для нового клипа
Лёгкие наркотики на Украине могут легализовать уже в этом месяце
НАТО отреагировало на выход России из ДОВСЕ
Daily Mail: употребление витаминов без назначения врача опасно для здоровья
На юге Москвы взрослый мужчина домогался трёх школьниц
Врач-терапевт рассказала о пищевых привычках, приводящих к язве желудка: полуфабрикаты и еда наспех
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников