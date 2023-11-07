Казахстан подписал совместный план военного сотрудничества со страной НАТО

Казахстан и Турция заключили соглашение о совместном сотрудничестве в военной сфере. Информацию об этом распространила официальная пресс-служба казахстанского военного ведомства, сообщает EADaily.
Согласно информации, подпись на документе была поставлена в Анкаре в рамках встречи главы Министерства обороны Казахстана, Руслана Жаксылыкова, и министра национальной обороны Турции, Яшара Гюлера.
Пресс-служба также уточнила, что в ходе переговоров обсуждались вопросы, касающиеся текущего состояния и будущих перспектив взаимных отношений в различных областях, которые представляют общий интерес.
Руслан Жаксылыков провел встречи также с главнокомандующим жандармерией Министерства внутренних дел Турции, Арифом Четином, и руководителем управления оборонной промышленности Турции, Халуком Гергюном.
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