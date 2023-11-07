Президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время "находится в состоянии войны" со своими генералами. Как уточнил обозреватель издания Asia Times Стивен Брайен, "рекламируя" патовую ситуацию на фронте, украинский лидер не сможет получить от Запада новое оружие и военную помощь.
"Он отчитал главу армии Валерия Залужного, который на прошлой неделе заявил в интервью журналу The Economist, что "прорыва, скорее всего, не будет", — приводит пример автор материала.
Кроме того, Брайен обратил внимание, что о расколе между украинским лидером и его генералами также писала газета The New York Times.
В заключение журналист сделал вывод, что неоднозначные заявления Зеленского только лишь усугубляют ситуацию. Так что у Зеленского может остаться лишь два пути решения сложившихся проблем: свернуть с курса, которого он сейчас придерживается, либо продолжать ожидать неизбежного.
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