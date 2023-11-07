Морпеху ВСУ дали пожизненный срок за убийство четверых жителей Мариуполя

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Верховный суд ДНР приговорил украинского снайпера, застрелившего четырех мирных жителей Мариуполя, к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ

Фото: mil.ru

По имеющимся у следствия данным, снайпер 501-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Игорь Клещунов 14 марта 2022 года вместе с сослуживцами заметили у боевых позиций троих невооруженных мужчин. Выполняя приказ командира он не менее 20 раз выстрелил в них из автомата, все трое скончались на месте. Через две недели Клещунов расстрелял еще одного мирного жителя.

Судом ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, - заявили в СК. Фигурант признан виновным в жестком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов" и убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды.

В СК РФ также отметили, что Клещунов признал вину и раскаялся в содеянном.