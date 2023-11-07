NYT: Байден выразил опасения, что ракеты ATACMS не помогут Украине

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Президент США Джо Байден боится, что поставки оперативно-тактических баллистических ракет ATACMS не помогут Украине. По его мнению, это оружие не сможет изменить баланс сил, ведь российские военнослужащие размещают свою авиацию вне пределов досягаемости данных ракет.

Фото: openverse.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

Также американский лидер обеспокоен и проблемами украинских войск на фронте.

"Теперь Байден пытается направить усталость и разочарование в связи с войной на Украине, порождённые растущим ощущением того, что миллиарды долларов на американское вооружение, помощь и сбор разведданных просто не смогли преодолеть собранный вес окопавшейся российской армии", — говорится в публикации The New York Times.

При этом отмечается, что тревогу у представителей Белого дома также вызывает тот факт, что некоторые союзники Киева начали проявлять скепсис.