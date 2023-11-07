Президент США Джо Байден боится, что поставки оперативно-тактических баллистических ракет ATACMS не помогут Украине. По его мнению, это оружие не сможет изменить баланс сил, ведь российские военнослужащие размещают свою авиацию вне пределов досягаемости данных ракет.
Также американский лидер обеспокоен и проблемами украинских войск на фронте.
"Теперь Байден пытается направить усталость и разочарование в связи с войной на Украине, порождённые растущим ощущением того, что миллиарды долларов на американское вооружение, помощь и сбор разведданных просто не смогли преодолеть собранный вес окопавшейся российской армии", — говорится в публикации The New York Times.
При этом отмечается, что тревогу у представителей Белого дома также вызывает тот факт, что некоторые союзники Киева начали проявлять скепсис.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Садальский поделился своим мнением о том, почему последние действия Пугачевой вызвали неодобрение в сети.