Захарова: заявления Израиля о возможном ядерном ударе по Газе вызвали много вопросов

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У Москвы остаётся много вопросов после того, как министр наследия Израиля Амихай Элияху допустил использование ядерного потенциала для атаки на сектор Газа. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Она потребовала разъяснить, идёт ли речь о наличии ядерных вооружений у израильской стороны. Помимо этого, дипломат выразила негодование в связи с тем, что представители международных организаций, таких как МАГАТЭ, никак не отреагировали на заявление Израиля.

"Это вызвало огромное количество вопросов", — подчеркнула Захарова в эфире "Соловьёв. Live".

Элияху был отстранён от участия в заседаниях правительства после высказываний о ядерной бомбе. По словам израильского премьера Биньямина Нетаньяху, военные ЦАХАЛ ведут бои, опираясь на международное право.

Ранее военспец Алексей Леонков не исключил, что во время конфликта на Ближнем Востоке со стороны Израиля будет применено тактическое ядерное оружие.