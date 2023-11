Your browser does not support the audio element.

В конце октября сотни жителей Дагестана прорвались на взлётные полосы аэропорта Махачкалы в поисках израильтян, прилетевших рейсом из Тель-Авива. В это время слышались выкрики в поддержку Палестины в контексте конфликта с Израилем.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.