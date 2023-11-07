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Евреи и мусульмане рассказали, как уживаются в одном дворе Дербента: "Это же наши люди"

1:57
Мир

В конце октября сотни жителей Дагестана прорвались на взлётные полосы аэропорта Махачкалы в поисках израильтян, прилетевших рейсом из Тель-Авива. В это время слышались выкрики в поддержку Палестины в контексте конфликта с Израилем.

Евреи и мусульмане рассказали, как уживаются в одном дворе Дербента: "Это же наши люди"
Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Редакторы РБК провели собственное расследование с целью разобраться в изменениях на Кавказе и понять события, происходящие в Дербенте, где проживают как евреи, так и мусульмане.

Местные жители Дербента сообщили изданию, что видели призывы в Telegram-каналах о том, чтобы не сдавать жильё евреям и не пускать их в свои дома.

Заместитель мэра Дербента Видади Зейналов подтвердил, что информационное напряжение росло несколько дней перед беспорядками в аэропорту. Он также подчеркнул, что до этих событий в Дербенте не наблюдалось межнациональных или межконфессиональных конфликтов.

Местные власти приняли дополнительные меры безопасности, включая временное закрытие синагоги, при которой находятся детский сад и музей. В настоящее время здание синагоги круглосуточно охраняется полицией. Сторож синагоги сообщил РБК, что её закрыли "примерно во время беспорядков в аэропорту".

В настоящее время в Дербенте ситуация спокойная, и межнациональные конфликты не наблюдаются. Глава Муниципального горско-еврейского театра имени Л. Я. Манахимова Борис Юдаев подтвердил, что в день беспорядков не было видно агрессии к евреям.

"Мы продолжаем дружить, общаться, всё у нас хорошо. Мы не отвлекаемся на эту чушь. Это же наши люди, живём рядом всю жизнь", — рассказал дербентец, еврей Азарья.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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