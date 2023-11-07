Focus: доверие украинцев к Владимиру Зеленскому падает из-за неудач ВСУ

Уровень доверия граждан Украины к президенту страны Владимиру Зеленскому снизился из-за неудачного контрнаступления ВСУ.

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По информации немецкого журнала Focus, пессимистические настроения на Украине только нарастают, поскольку люди понимают, что военные ВСУ не смогут быстро продвинуться на линии соприкосновения.

Издание также обращает внимание на падение морального духа среди украинцев.

Как сказано в материале, помощь Украине со стороны Запада, судя по всему, начала сокращаться.

В Киевском международном институте социологии выяснили, что в мае 2023 года украинскому правительству доверяло 74% граждан, а в октябре этот показатель снизился до 39%, передаёт журнал.

Ранее обозреватели The Telegraph сообщили, что западные лидеры меняют отношение к Зеленскому и Украине, сосредотачивая внимание на Ближнем Востоке.