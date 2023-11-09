Конгресс США намерен спросить с родственников президента о подставных компаниях для "отмывания денег" из Китая. Об этом сообщает Fox Business.
На этой неделе родственникам американского лидера Джо Байдена вручат около двух десятков повесток, связанных с делами о коррупции. Об этом сообщил в интервью Fox Business сенатор Джейсон Смит.
Как уточнил сенатор, есть информация о том, что в финансовых махинациях замешаны многие члены семьи президента. Они должны будут ответить перед конгрессом.
По данным СМИ, семейство Байдена открыло свыше 20 подставных компаний с целью отмывания денег из Китая на сумму 24 млн долларов. Есть данные о 9 родственниках президента, участвовавших в бизнес-схемах с выгодой для себя. Расследование в отношении них комитет палаты представителей запустил в сентябре.
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