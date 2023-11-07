Зависимость американской энергетики от российского ядерного топлива продолжает оставаться неприемлемо сильной, заявила помощник министра по ядерной энергетике США Кэтрин Хафф.
Она сообщила газете Financial Times, что российские поставщики обеспечивают около 20% потребности американских АЭС в ядерном топливе. Такая ситуация вызывает серьёзную озабоченность в Соединённых Штатах.
"Очень важно избавиться от нашей зависимости, — пояснила чиновница. — Это действительно важно для национальной безопасности, климата и нашей энергетической независимости".
По словам Хафф, демпингуя мировой рынок ядерного топлива, Россия добилась лидирующих позиций на нём, в том числе и ради подрыва этой отрасли в США. Белый дом запросил у конгресса 2,16 миллиарда долларов на её развитие. Но кроме вложений, по мнению помощницы министра, необходимы ограничительные меры в отношении РФ.
"В прошлом мы видели, что сброс дешевой российской продукции из обогащенного урана исторически действительно нанес ущерб нашему топливному циклу и привел нас туда, где мы находимся сегодня", — посетовала она.
Ранее The New York Times подсчитала, что дочерние компании "Росатома" получают из-за океана до миллиарда долларов в год, обеспечивая топливом производство более половины безэмиссионной энергии в США.
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