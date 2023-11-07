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США признали критическую зависимость от российского ядерного топлива

1:30
Мир

Зависимость американской энергетики от российского ядерного топлива продолжает оставаться неприемлемо сильной, заявила помощник министра по ядерной энергетике США Кэтрин Хафф.

США признали критическую зависимость от российского ядерного топлива
Фото: iStock by tiero

Она сообщила газете Financial Times, что российские поставщики обеспечивают около 20% потребности американских АЭС в ядерном топливе. Такая ситуация вызывает серьёзную озабоченность в Соединённых Штатах.

"Очень важно избавиться от нашей зависимости, — пояснила чиновница. — Это действительно важно для национальной безопасности, климата и нашей энергетической независимости".

По словам Хафф, демпингуя мировой рынок ядерного топлива, Россия добилась лидирующих позиций на нём, в том числе и ради подрыва этой отрасли в США. Белый дом запросил у конгресса 2,16 миллиарда долларов на её развитие. Но кроме вложений, по мнению помощницы министра, необходимы ограничительные меры в отношении РФ.

"В прошлом мы видели, что сброс дешевой российской продукции из обогащенного урана исторически действительно нанес ущерб нашему топливному циклу и привел нас туда, где мы находимся сегодня", — посетовала она.

Ранее The New York Times подсчитала, что дочерние компании "Росатома" получают из-за океана до миллиарда долларов в год, обеспечивая топливом производство более половины безэмиссионной энергии в США.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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