США не в состоянии найти альтернативу российскому ядерному топливу по той же цене.
Соединённый Штаты платят России примерно 1 млрд долларов в год за поставки обогащённого урана для своей ядерной энергетики.
Помощник министра по ядерной энергетике США Кэтрин Хафф дала интервью газете Financial Times, в котором назвала зависимость США от российского урана критической для национальной безопасности.
По её словам, как минимум 20% процентов топлива для американских ядерных реакторов завозится из России.
Также помощник министра по ядерной энергетике заявила, что ядерная энергетика вредит климатической обстановке в стране.
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