Американская чиновница назвала зависимость атомной энергетики США от топлива из РФ угрозой безопасности

0:45 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка

США не в состоянии найти альтернативу российскому ядерному топливу по той же цене.

Фото: pochemuha.ru

Соединённый Штаты платят России примерно 1 млрд долларов в год за поставки обогащённого урана для своей ядерной энергетики.

Помощник министра по ядерной энергетике США Кэтрин Хафф дала интервью газете Financial Times, в котором назвала зависимость США от российского урана критической для национальной безопасности.

По её словам, как минимум 20% процентов топлива для американских ядерных реакторов завозится из России.

Также помощник министра по ядерной энергетике заявила, что ядерная энергетика вредит климатической обстановке в стране.