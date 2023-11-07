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Жил над городом: житель Турции обнаружил под своим домом подземный город

1:10
Мир

В Турции нашли древний город под домом жителя города Кайсери.  

Жил над городом: житель Турции обнаружил под своим домом подземный город
Фото: commons.wikimedia. org

"Мустафа Халыджыоглу, живущий в Кайсери, обнаружил под своим домом, который он начал ремонтировать пять лет назад, подземный город возрастом 2 тысячи лет", - передал телеканал TRT Haber.

По словам профессора Османа Озсоя, под домом существует как минимум два независимых друг от друга слоя, которые можно пересечь с помощью туннелей.

Можно сказать, что ему не менее двух  тысяч лет. После того как жители со временем покинули это место использовалось в качестве амбара или склада. Позже были построены дома, выходящие на поверхность. Он отвечает всем признакам подземного города.

"В литературе появился новый подземный город. Очень интересны механизмы, ходы и камни перекрытия", - привел телеканал слова профессора.

Сам Халыджыоглу – владелец дома - рассказал, что не подозревал, что под ним находится целый подземный город.

После проведения экспертиз учёными это место станет новой достопримечательностью и привлечёт туристов.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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