В понедельник Россия начала проведение ремонтных работ на кабеле связи "Балтика", принадлежащем компании "Ростелеком", который проходит через экономическую зону Финляндии. Об этом сообщило министерство экономики этой северной страны.
"Компания провела переговоры с министерством труда и экономики о ремонте поврежденного кабеля, проходящего через экономическую зону Финляндии", — проинформировали в ведомстве.
Российская компания уведомила финскую сторону о необходимости проведения ремонтных работ и намерении выехать на место для начала работ ещё 12 октября. Однако финская сторона попросила отложить тх из-за расследования инцидента с газопроводом Balticconnector.
Кабель "Балтика" — это связной кабель длиной около 1000 километров, соединяющий Петербург и Калининград. Часть кабеля проходит через экономические зоны Финляндии и Швеции, составляя около 377 километров в финской зоне и около 395 километров в экономической зоне Швеции, согласно информации, предоставленной министерством экономики Финляндии.
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