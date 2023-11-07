РФ начала ремонтные работы в Финском заливе, где повредился российский кабель связи

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В понедельник Россия начала проведение ремонтных работ на кабеле связи "Балтика", принадлежащем компании "Ростелеком", который проходит через экономическую зону Финляндии. Об этом сообщило министерство экономики этой северной страны.

Фото: "Финский залив" by Liendain is licensed under CC BY 2.0.

"Компания провела переговоры с министерством труда и экономики о ремонте поврежденного кабеля, проходящего через экономическую зону Финляндии", — проинформировали в ведомстве.

Российская компания уведомила финскую сторону о необходимости проведения ремонтных работ и намерении выехать на место для начала работ ещё 12 октября. Однако финская сторона попросила отложить тх из-за расследования инцидента с газопроводом Balticconnector.

Кабель "Балтика" — это связной кабель длиной около 1000 километров, соединяющий Петербург и Калининград. Часть кабеля проходит через экономические зоны Финляндии и Швеции, составляя около 377 километров в финской зоне и около 395 километров в экономической зоне Швеции, согласно информации, предоставленной министерством экономики Финляндии.

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