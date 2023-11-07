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РФ начала ремонтные работы в Финском заливе, где повредился российский кабель связи

1:12
Мир

В понедельник Россия начала проведение ремонтных работ на кабеле связи "Балтика", принадлежащем компании "Ростелеком", который проходит через экономическую зону Финляндии. Об этом сообщило министерство экономики этой северной страны.

РФ начала ремонтные работы в Финском заливе, где повредился российский кабель связи
Фото: "Финский залив" by Liendain is licensed under CC BY 2.0.

"Компания провела переговоры с министерством труда и экономики о ремонте поврежденного кабеля, проходящего через экономическую зону Финляндии", — проинформировали в ведомстве.

Российская компания уведомила финскую сторону о необходимости проведения ремонтных работ и намерении выехать на место для начала работ ещё 12 октября. Однако финская сторона попросила отложить тх из-за расследования инцидента с газопроводом Balticconnector.

Кабель "Балтика" — это связной кабель длиной около 1000 километров, соединяющий Петербург и Калининград. Часть кабеля проходит через экономические зоны Финляндии и Швеции, составляя около 377 километров в финской зоне и около 395 километров в экономической зоне Швеции, согласно информации, предоставленной министерством экономики Финляндии.

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Где находится Финский залив на карте мира?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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