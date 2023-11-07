Guardian: в Великобритании нашли тайник с 260-летними письмами пленённым морякам

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Архивные письма от французских моряков, пленённых британскими военными 260 лет назад, нашли в Великобритании. Послания оставались нераспечатанными с момента их отправки..

Фото: https://www.theguardian.com by Renaud Morieux/The National Archives/PA

"Забытая пачка любовных писем, отправленных французским морякам более 260 лет назад, но никогда прежде не открывавшихся и не прочитанных, была обнаружена в британских военно-морских архивах, раскрывая интимные подробности супружеской и семейной жизни XVIII века", — пишет газета Guardian.

Местные власти, получив письма, пришли к выводу, что они не имеют военной ценности, и поэтому не раскрывали их содержание. Письма были забыты и хранились в архивах до тех пор, пока профессор Кембриджского университета Рено Морье случайно не обнаружил их в Национальном архиве в Лондоне.

Всего было найдено более 100 посланий, которые включали в себя романтические письма, любовные ссоры и трогательные письма от матерей моряков. Например, мать молодого моряка Николя Кенеля жаловалась, что он пишет больше своей невесте, чем ей.